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обновлено 14:47

Из-за атаки ВСУ на вокзал в Льгове Курской области пострадали пять человек

В районе железнодорожной станции Льгова Курской области зафиксированы удары БПЛА. Количество раненых сотрудников выросло до пяти — ранее было известно о четырех. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения. Одного из них доставили в больницу. Вокзал закрыт для перевозок в связи с режимом контртеррористической операции — пассажиров там не было. Также осколками поврежден автомобиль администрации муниципалитета, подъехавший к станции в момент удара.

За прошедшие сутки при атаках на Курскую область погиб один человек, девять пострадали.

Кабира Гасанова