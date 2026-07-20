Из-за атаки ВСУ на вокзал в Льгове Курской области пострадали пять человек

В районе железнодорожной станции Льгова Курской области зафиксированы удары БПЛА. Количество раненых сотрудников выросло до пяти — ранее было известно о четырех. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения. Одного из них доставили в больницу. Вокзал закрыт для перевозок в связи с режимом контртеррористической операции — пассажиров там не было. Также осколками поврежден автомобиль администрации муниципалитета, подъехавший к станции в момент удара.

За прошедшие сутки при атаках на Курскую область погиб один человек, девять пострадали.

Кабира Гасанова