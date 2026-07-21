Пять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области за сутки

В Курской области за минувшие сутки при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей — все они получили ранения при ударе по закрытому вокзалу во Льгове, который считается приграничным. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, у двоих пострадавших диагностированы осколочные ранения, один из них госпитализирован. У остальных — незначительные травмы.

Также зафиксирован ряд разрушений. Так, в Курске в результате атак повреждены два многоквартирных дома и шесть автомобилей. В Рыльске уничтожен автомобиль.

В Рыльском районе в селе Дурово и в деревне Труфановка пострадали крыши двух частных домов. В селе Новый Мир Льговского района получили разрушения автомобиль и прицеп, в поселке Селекционный — крыша фермы. В Хомутовском районе в деревне Юдовка повреждены автомобиль и прицеп, в селе Калиновка — машина.

С 09:00 20 июля до 09:00 21 июля средства ПВО сбили над Курской областью 149 беспилотников различного типа. ВСУ 101 раз применили артиллерию по отселенным районам и 27 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Сутками ранее при обстрелах Курской области со стороны Украины один человек погиб и девять были ранены.

Алина Морозова