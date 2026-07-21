Осужденный за убийство прокурора ХМАО Юрий Чекин умер от инсульта в колонии

Бывший главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Минфина по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) Юрий Чекин, осужденный на пожизненный срок за организацию убийства окружного прокурора, умер от инсульта, сообщает Ura.ru. «Юрий Васильевич умер от инсульта в больнице, куда его госпитализировали 14 июля. Он скончался 18 июля»,— рассказал собеседник агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов ХМАО-Югры Фото: пресс-служба судов ХМАО-Югры

Напомним, суд ХМАО-Югры 3 июля 2024 года приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима Юрия Чекина за организацию убийства окружного прокурора и двух коммерсантов. По версии следствия, в 1993 году Юрий Чекин похитил из государственного строительного предприятия 15,6 млн руб., после чего Юрий Бедерин возбудил в отношении него уголовное дело о мошенничестве.

В июне 2000 года Юрий Чекин, мстя за принципиальную позицию окружного прокурора, организовал его убийство. 25 июля 2000 года Юрия Бедерина застрелили в подъезде собственного дома.

После организации убийства Юрий Чекин скрылся от следствия и был более 20 лет в международном розыске. Поймать преступника получилось по наводке его сына.

В ходе расследования убийства окружного прокурора следствие установило причастность Юрия Чекина к другим преступлениям. По версии СКР, он организовал убийства предпринимателей Александра Руппеля и Бориса Израилова.

В марте 2026 года Верховный суд РФ утвердил Юрию Чекину пожизненный срок.

Алексей Буров