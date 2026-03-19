Верховный суд утвердил пожизненный срок Юрию Чекину за убийство прокурора ХМАО

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила без изменений приговор экс-чиновнику Юрию Чекину, пожизненно осужденному за убийство прокурора в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО-Югры.

В кассационной жалобе Юрий Чекин, не признавший вину, просил об отмене судебных решений, указывая на якобы допущенные процессуальные нарушения.

«Изложенные в жалобе доводы о нарушениях порядка формирования коллегии присяжных, процедуры судебного следствия и тайны совещательной комнаты не нашли объективного подтверждения»,— сообщили в суде.

Верховный суд, изучив материалы дела и доводы сторон, не нашел оснований для пересмотра. Решение вступило в силу.

Напомним, Юрий Чекин работал главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО. С 2000 года он находился в бегах и был задержан только в 2021 году.

В 2024 году присяжные признали Юрия Чекина виновным по 11 статьям УК РФ, в том числе в убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина в 2000 году. Прокурор был застрелен в подъезде своего дома из самодельного нарезного пистолета. Прокурор пытался привлечь Юрия Чекина за хищение 15,6 млн руб. у государственного строительного предприятия.

В 2024 году экс-чиновника приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима.

Полина Бабинцева