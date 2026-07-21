Совет директоров «ВСМПО-Ависмы» продлил контракт гендиректора на три года

Совет директоров ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» на заседании продлил полномочия генерального директора Дмитрия Трифонова еще на три года, говорится в сообщении корпорации. Новый срок его работы датируется с 17 июля этого года по 16 июля 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Дмитрий Трифонов занимает пост руководителя компании с июля 2023 года, ранее он возглавлял филиал «Ависма» в Пермском крае.

Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Работает в корпорации «ВСМПО-Ависма» с 1984 года. Прошел трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала «Ависма» в Пермском крае (был назначен в 2012 году).