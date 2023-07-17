Гендиректором корпорации «ВСМПО-Ависма» назначен Дмитрий Трифонов

Совет директоров ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» принял решение о назначении на пост генерального директора Дмитрия Трифонова, сообщили в пресс-службе корпорации. Ранее господин Трифонов возглавлял филиал «Ависма» в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Дмитрий Трифонов

Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Генеральный директор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Дмитрий Трифонов

Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Бывший гендиректор корпорации Дмитрий Осипов уволился в апреле «по личным обстоятельствам». Он возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 11 января 2021 года. «Ъ-Прикамье» ранее сообщал, что он вернулся в ПАО «Уралкалий».

Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Работает в корпорации «ВСМПО-Ависма» с 1984 года. Прошел трудовой путь от ипрокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала «Ависма» в Пермском крае (был назначен в 2012 году).

Исполнять обязанности исполнительного директора «Ависма» в Пермском крае будет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира.

В рамках выставки «Иннопром-2023» корпорация «ВСМПО-Ависма» объявила о планах построить сортопрокатный комплекс на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Инвестиции в проект составят более 21 млрд руб. Реализация проекта начнется до конца года, старт производства запланирован на 2027 год.

Николай Яблонский