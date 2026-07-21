Песков: Москва не планирует контакты с новым премьером Британии Бернемом

Россия не питает надежд на то, что отношения Москвы и Лондона улучшатся после вступления в должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона не планирует контакты с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Энди Бернем (в центре)

Фото: Thomas Krych / AP Премьер-министр Великобритании Энди Бернем (в центре)

Фото: Thomas Krych / AP

«Нет, таких надежд мы не лелеем», — подчеркнул господин Песков.

Также господин Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Энди Бернема о безоговорочной поддержке Украины. Политик накануне сообщил, что при его руководстве поддержка Киева останется непоколебимой.