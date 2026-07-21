Песков: Москва не планирует контакты с новым премьером Британии Бернемом
Россия не питает надежд на то, что отношения Москвы и Лондона улучшатся после вступления в должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона не планирует контакты с ним.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем (в центре)
Фото: Thomas Krych / AP
«Нет, таких надежд мы не лелеем», — подчеркнул господин Песков.
Песков о гибели индийцев в порту Одессы, ударах по складам Wildberries и новом премьере Британии
Также господин Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Энди Бернема о безоговорочной поддержке Украины. Политик накануне сообщил, что при его руководстве поддержка Киева останется непоколебимой.
Заявления нового премьер-министра Великобритании о безоговорочной поддержке Украины следуют заданному ранее курсу. Ранее бывший премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что Лондон будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, особенно на фоне предполагаемой «усталости от Украины». Его преемник Кир Стармер также обещал продолжить военную помощь Киеву и заявлял о необходимости усилить давление на Россию, включая поставки дальнобойного оружия и изъятие замороженных российских активов. Деятели, которые сменяли Бориса Джонсона на посту премьера, официально выступали с тех же позиций, хотя ранее Мария Захарова, представительница МИД РФ, уже высказывалась, что британцы сами «во многом создали» проблемы, с которыми сталкивается Лондон.
В целом, позиция Великобритании по отношению к Украине оставалась неизменной: страна предоставляла и продолжает предоставлять значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Например, уже бывший премьер-министр Риши Сунак в январе 2024 года посещал Киев, чтобы подтвердить поддержку. Великобритания также заключала соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной, предусматривающие углубление связей в обороне, науке, энергетике и торговле.