Песков: Кремль фиксирует заявления Бернема о безоговорочной поддержке Украины

В Кремле обратили внимание на заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о безоговорочной поддержке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем»,— заявил господин Песков.

Вчера Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании. Во время выступления перед прессой он заявил, что поддержка Украины при его руководстве останется непоколебимой.

«Я буду поддерживать его (президента Украины Владимира Зеленского. — “Ъ”) на все 100%, как это делал Кир Стармер»,— заявил новый премьер. Украинский президент был в числе глав государств, кому господин Бернем позвонил сразу после назначения.