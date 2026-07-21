Песков: Кремль фиксирует заявления Бернема о безоговорочной поддержке Украины
В Кремле обратили внимание на заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о безоговорочной поддержке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем»,— заявил господин Песков.
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Вчера Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании. Во время выступления перед прессой он заявил, что поддержка Украины при его руководстве останется непоколебимой.
«Я буду поддерживать его (президента Украины Владимира Зеленского. — “Ъ”) на все 100%, как это делал Кир Стармер»,— заявил новый премьер. Украинский президент был в числе глав государств, кому господин Бернем позвонил сразу после назначения.
Заявления нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о безоговорочной поддержке Украины согласуются с его предыдущей позицией, согласно которой он всегда "стоял на стороне Киева" в конфликте. Несмотря на то что Бернем не строил свою карьеру на важных международных вопросах, он ранее высказывался в поддержку укрепления оборонных способностей страны и никогда не выражал враждебности по отношению к НАТО. Этот подход контрастирует с периодом, когда некоторые западные политики, например, Дональд Трамп, ставили под сомнение поддержку Украины или предлагали варианты урегулирования, основанные на заморозке конфликта. В Кремле фиксируют такие заявления как проявление намерения Великобритании продолжать действия, способствующие конфликту.
Поддержка Украины со стороны западных стран является ключевым фактором, влияющим на ход военных действий и переговорный процесс. В то время как некоторые европейские страны, такие как Германия, выступают за практическую поддержку Украины, другие, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, демонстрируют разногласия относительно объемов и способов поставок вооружений, что отмечает и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США также продолжают оказывать поддержку Украине, несмотря на "политический ветер" и заявления отдельных конгрессменов-республиканцев, которые ставились под сомнение, в частности Майком Тернером. Однако, несмотря на декларируемую готовность союзников поддерживать Украину, в Европе также поднимается вопрос о необходимости диалога с Москвой.