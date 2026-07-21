На 110 заправках в Тамбовской области есть все виды топлива, 47 АЗС не работают

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, на утро 21 июля в регионе продажу топлива осуществляли 167 АЗС. На 47 из них реализация бензина и дизеля потребителям была временно недоступна. При этом на 110 заправках были в наличии все три самых востребованных вида топлива — АИ-92, АИ-95 и дизель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 в Тамбовской области 21 июля можно приобрести на 141 автозаправочной станции, АИ-95 — на 119. Список работающих АЗС с информацией о наличии бензина представлен на сайте правительства региона. Информация обновляется ежедневно до 10:00.

В министерстве отметили, что всего в регионе насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и восемь АЗС сети «Лукойл». Фактическое время работы каждой станции зависит от количества имеющегося топлива и спроса.

На всех автозаправочных станциях Тамбовской области с 20 июля начал действовать временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры госномера автомобиля. Во вторник, 21 июля, могут заправляться машины, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9. На АЗС сохраняются ранее введенные ограничения — не более 30 литров бензина на одно авто и запрет на отпуск в канистры. За нарушения установленного порядка заправки авто предусмотрена ответственность: предупреждения и административные штрафы, которые могут достигать 100 тыс. руб.

Денис Данилов