Вооруженные силы России заняли населенный пункт Волховское в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Волховское перешло под контроль РФ при наступлении подразделений группировки войск «Север». Группировка нанесла поражение двум механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Черноглазовки, Новоалександровки, Рубежного и Черного Харьковской области.

В Сумской области войска «Севера» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны, сообщили в Минобороны. Технику и военнослужащих украинских бригад уничтожили в районах Краснополья, Храповщины, Новой Сечи, Рыжевки и Могрицы.