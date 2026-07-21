Кассационный суд подтвердил изъятие холдинга «Алтайагроснаб» в госсобственность

Восьмой кассационный суд (Кемерово) оставил в силе решение о переходе в государственную собственность ООО «Алтайагроснаб». Кассационная жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Гендиректор организации Александр Летягин сообщил, что компания намерена оспорить это решение в Верховном суде, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Холдинг «Алтайагроснаб» был национализирован в рамках уголовного дела в отношении руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. В ноябре 2025-го Заельцовский райсуд Новосибирска частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества экс-главы управления ведомства. Тогда речь шла об ООО «Алтайская транспортная компания», трех земельных участках, жилом доме, четырех нежилых помещениях, 13 транспортных средствах, квартире в России и еще четырех квартирах в Турции, двух — в Грузии и одной — в Таиланде. Суммарная стоимость имущества оценивалась более чем в 460 млн руб.

В феврале 2026 года Новосибирский облсуд по апелляционному представлению надзорного ведомства обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью свыше 10 млрд руб. По версии правоохранителей, Андрей Фролов незаконно совмещал прохождение госслужбы с предпринимательской деятельностью. Чиновник, считает следствие, задействовал своих родственников, а также доверенных лиц, на которых регистрировал активы, чтобы не декларировать их.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае МИФНС №7 по Омской области направила в арбитражный суд Алтайского края иск о банкротстве ООО «Алтайагроснаб». ООО «Алтайагроснаб» было основано в Барнауле в 2018 году. Предприятие занимается производством растительного масла и кормовой продукции, а также реализует зерновые и масличные культуры, выращенные на собственных сельхозугодьях, включая пшеницу, овес, ячмень, рапс, сою и горох.

Александра Стрелкова