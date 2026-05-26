ФНС требует признать банкротом холдинг «Алтайагроснаб»

МИФНС №7 по Омской области направила в арбитражный суд Алтайского края иск о банкротстве ООО «Алтайагроснаб». Сумма требований налоговой не раскрывается, заявление пока не рассмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ», холдинг «Алтайагроснаб», национализированный в рамках уголовного дела в отношении руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, стал ответчиком сразу по нескольким арбитражным искам. К компании — одному из крупнейших сельхозпереработчиков Алтайского края — подано пять заявлений от китайских партнеров с требованиями на более чем 330 млн руб., еще два иска — на 500 млн руб. и на 119 млн руб. — направили Сбербанк и Альфа-Банк.

ООО «Алтайагроснаб» основано в Барнауле в 2018 году. Предприятие занимается производством растительного масла и кормовой продукции, а также реализует зерновые и масличные культуры, выращенные на собственных сельхозугодьях, включая пшеницу, овес, ячмень, рапс, сою и горох. В настоящее время, согласно данным ЕГРЮЛ, права учредителя осуществляет территориальное управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Лолита Белова