Суд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб»

Новосибирский облсуд по апелляционному представлению Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб», который был создан бывшим руководителем Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андреем Фроловым. Стоимость актива оценивается более чем в 10 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что Андрей Фролов незаконно совмещал прохождение госслужбы с предпринимательской деятельностью, доход от которой позволял ему приобретать дорогостоящее имущество, вкладывать средства в развитие бизнеса», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, чиновник привлекал родственников и доверенных лиц, регистрируя на них активы, чтобы не декларировать их.

В ноябре 2025-го Заельцовский райсуд Новосибирска частично удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества экс-главы управления Росприроднадзора. Тогда речь шла об ООО «Алтайская транспортная компания», трех земельных участках, жилом доме, четырех нежилых помещениях, 13 транспортных средствах, квартире в России и еще четырех квартирах в Турции, двух — в Грузии и одной — в Таиланде. Суммарная стоимость оценивалась более чем в 460 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», с иском в суд надзорное ведомство обратилось в апреле 2025 года. Правоохранители установили, что совокупный законный доход семьи Андрея Фролова не превышал 31 млн руб. Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в октябре 2024 года. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности (ст. 286 и ст. 169 УК РФ).

Александра Стрелкова