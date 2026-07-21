«СМИ пишут о Холанде как о серьезном коллекционере Hermes»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jan Langhaug / NTB / Reuters Фото: Jan Langhaug / NTB / Reuters

В последнее время западные медиа обсуждают не только игру Эрлинга Холанда, но и его неожиданную любовь к роскошным сумкам. Если раньше спортсменов ассоциировали с дорогими автомобилями, часами и прочим типично мужским, то теперь, как пишет Business Insider, именно футболисты помогают легализовать сочетание подчеркнуто маскулинного образа с аксессуарами, которые десятилетиями воспринимались как исключительно женские. Прежде всего — с сумками Hermes.

Издание отмечает, что такие спортсмены, как Холанд, фактически меняют отношение аудитории к этим предметам роскоши, превращая их из женского аксессуара в часть современного мужского гардероба. Но еще интереснее, что на этом фоне меняется и сама тональность публикаций.

Если Business Insider рассуждает о новой мужской моде, то The Times тему гендера практически вообще оставляет в стороне. Газета пишет о Холанде уже не как о футболисте, который носит дорогие сумки, а как о серьезном коллекционере Hermes. По данным издания, в его собрании не менее семи редких аксессуаров.

Главным образом — Haut a Courroies (HAC), исторической модели дома Hermes, созданной еще в конце XIX века как дорожная сумка для перевозки конного снаряжения и ставшей предшественницей знаменитой Birkin. Среди них — лимитированная HAC 50 Endless Road с кожаной мозаикой в виде горного пейзажа, HAC Casaque 40 в контрастной двухцветной отделке, HAC Multipockets 50 с множеством наружных карманов, а также несколько других редких версий, которые практически невозможно приобрести в обычном бутике. Стоимость этой коллекции разные издания оценивают в сумму от $300 тыс. до почти $0,5 млн.

Анна Минакова