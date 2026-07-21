Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ИИ приблизил обнуление интернета. Традиционный поисковик Google десятилетиями был главным проводником пользователей в открытый интернет. Но сервис все заметнее смещается от модели ссылок к модели ответов. Компания встроила в поиск ИИ-режим, где вместо привычной выдачи с гиперссылками пользователю показываются разговорные ответы, сгенерированные Gemini. Стоит признать, далеко неидеальные, с ошибками.

Недавно Google впервые за 25 лет изменил и сам интерфейс поиска, пишет NYT: теперь в запросы можно добавлять фото и видео, а часть поиска могут выполнять ИИ-«агенты» от имени человека. Это делает поиск удобнее и удерживает людей дольше внутри экосистемы Google, но одновременно сокращает переходы на внешние сайты.

Для издателей, медиа и других владельцев контента это тревожный сигнал: если пользователи получают ответ сразу в поиске, трафик на страницы падает, а значит, сложнее монетизировать материалы и защищать интеллектуальную собственность.

Нилай Патель, главный редактор The Verge, годами предупреждал издателей о том, что они столкнутся с Google Zero, моментом, когда трафик из Google резко упадет до нуля. По его словам, этот момент наступил и скоро достигнет критической точки. В Google отрицают такую угрозу, говорят, что компания обеспечивает «относительно стабильное» количество кликов, а данные аналитиков неточные.

Еще один ученый, британский информатик Тим Бернерс-Ли, которому приписывают изобретение Всемирной паутины в 1989 году, говорит о крахе основного замысла. Тогда интернет создавался как инструмент глобального сотрудничества без границ, по которому можно свободно перемещаться. Но сначала технологические гиганты создали так называемые закрытые сады, экосистемы, где пользователи могут получить почти все необходимое под одной крышей. Теперь ИИ ускорил эту траекторию, написал Бернерс-Ли в эссе 2024 года.

Получилось, что крупный IT-бизнес изолировал пользователя ради максимизации прибыли, а не повышения общественной пользы. Искусственный интеллект еще больше забирает на себя функцию подбора информации, которую получит человек.

Яна Лубнина