Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Идею машины, внутри которой энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу, придумал голландец Христиан Гюйгенс еще в XVII веке. Правда, в своем двигателе он хотел использовать порох. Автомобилисты, не вздрагиваем! Идея все равно в дело не пошла.

За два века экспериментов с двигателями внутреннего сгорания какое только топливо в них не кидали! И споры мха, и измельченный в пыль уголь, и водород, и светильный газ. Точку в экспериментах поставил в 1883 году немецкий инженер Готлиб Даймлер. Он не только сконструировал бензиновый двигатель, но и обосновал его использование на транспорте.

Первую экспериментальную повозку с движком Даймлера его друг и коллега Вильгельм Майбах назвал «костедробилкой». Со второй попытки дело пошло: бензиновый двигатель оказался легче, надежнее и мощнее парового. А главное — безопаснее: ни тебе чудовищного давления внутри, ни постоянного риска взрыва. Хорошо все-таки, что от пороха отказались.

Павел Шинский