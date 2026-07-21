Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Совсем недалеко от главной в Казани туристической улицы Баумана и Кремля расположен Казанско-Богородицкий мужской монастырь. Именно в нем находится один из трех самых чтимых списков иконы Казанской Божией Матери. Эту копию называют еще Ватиканской, потому как икона на рубеже XX и XXI веков находилась в покоях папы римского Иоанна Павла II. Другой список — «Московский» — помог в изгнании иноземцев в Смутное время в 1612 году. Сейчас он хранится в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади.

Перед третьим чудотворным списком — «Петербургским» — молился Петр Первый накануне Полтавской битвы. Он еще называется Каплуновская икона, потому как привезен был из села Каплуновка по велению государя. Теперь икона хранится в Казанском соборе, построенном Павлом I в Санкт-Петербурге. Перед ней молился накануне сражений в 1812 году и Михаил Кутузов, прах которого там и упокоен. А во время блокады в Великую Отечественную войну верующие устраивали с ней крестный ход. Эта икона очень узнаваема, потому что сам тип иконографического изображения заметно отличается от других. Кроме того, она всегда была окружена различными тайнами — от ее появления до бесследного исчезновения.

По преданию, Богородица велела 9-летней девочке Матроне искать икону на пепелище сгоревшего дома. Все происходило после большого пожара, выжегшего в том числе половину казанского Кремля. Девочке дважды не поверили, на третий раз у ребенка случился припадок (а блаженным и припадочным на Руси всегда была особая вера). Начали искать, но только когда позвали девочку, удалось найти святой лик под грудой пепла, ничуть не пострадавший. Чествуют этот образ дважды в году, что само по себе редкость. 21 июля — «летняя Казанская», когда она явилась впервые в 1579 году. А 4 ноября — «осенняя Казанская».

Конечно, удивительно, что явление иконы произошло в мусульманской Казани, всего через 27 лет после того, как город взял Иван Грозный. Считается, что реликвия принадлежала еще доивановским татарским христианам, гонимым мусульманами и скрывавшим свои реликвии. Образ был украден из Казанского монастыря ворами, которые охотились за драгоценной ризой. Говорят, они и уничтожили оригинальный лик.

Дмитрий Буткевич