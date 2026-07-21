«Разработчики Xiaomi отправили парочку испытуемых на реальный завод»

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Гуманоидные роботы Xiaomi почти догнали человека на конвейере: текущее отставание по точности работы — всего 1%. Стандарт для живого оператора по установке самонарезающих гаек на этой же станции составляет 99%. Но интересна не сама цифра, а то, как быстро она менялась. Еще в марте 2026 года, когда пару машин только вывели на линию, их показатель был чуть выше 90%. Для дебюта это уже считалось довольно хорошо.

Разработчики Xiaomi намеренно отправили парочку испытуемых не на полигон, а на реальный завод. Там машины сразу попали в условия с непредсказуемой ориентацией деталей, магнитными помехами и жестким временным циклом в 76 секунд. Параллельно компания запустила мультимодальное ПО Robotics-U0. Софт генерировал и предлагал роботам сценарии, с которыми те еще не сталкивались на практике.

По данным Xiaomi, за время испытаний доля успешных исходов в нестандартных ситуациях выросла с почти 37% до показателя чуть больше 63%. За время обучения на производстве роботы освоили два новых типа задач: сортировку боковых панелей консоли и складывание тары. Оба — с точностью порядка 90%. Панели — это принципиально другой класс сложности для машин. Материал деталей гибкий и легко деформируется, так что его поведение невозможно запрограммировать. Именно такие случаи представляют особую сложность для классической автоматики на производстве.

Насколько роботы Xiaomi хороши в сравнении? Например, модель Figure 02 от компании Figure AI на крупнейшем в мире производстве BMW в американском Спартанберге отгрузила за 11 месяцев свыше 90 тыс. деталей с точностью выше 99%. Ни одного вмешательства оператора за смену не потребовалось. Схожие значения демонстрирует Agility Robotics. Их робот Digit за полтора года в логистическом комплексе GXO вышел на 98% успеха в операциях с тарой.

Xiaomi пока не раскрывает данные о времени безотказной работы и стоимости ошибок своих гуманоидных роботов. А ведь именно эти показатели отделяют «почти человека» от статуса штатной единицы на конвейере.

Александр Леви