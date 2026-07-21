Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сколько нужно спать, чтобы не стареть? Ученые нашли золотое окно. Но идеальной цифры одной на всех не существует. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature. Они проанализировали данные почти 500 тыс. человек, и оказалось, что организм не любит крайностей: слишком мало, внезапно, очень много — все это плохо.

Причем для разных органов оптимальная продолжительность немного отличается, но почти всегда попадает в диапазон от 6,5 до чуть менее 8 часов. Но значит ли это, что теперь всем нужно срочно переводить будильники и отсчитывать ровно столько, сколько предписано? Нет, и как раз об этом пишет врач в колонке New York Times. По его мнению, правило восьми часов давно превратилось в культ.

Люди начинают переживать, если не добрали положенного, хотя сама тревога из-за сна способна ухудшить его качество. Современная сомнология постепенно отходит от идеи одной магической цифры. Важны не только часы, проведенные в постели, но и регулярность режима, качество, количество ночных пробуждений и то, как человек чувствует себя днем.

Если вы просыпаетесь бодрым, не клюете носом на совещаниях, возможно, именно такой режим подходит вашему организму. А чтобы узнать наверняка, сомнологи предлагают простой тест: в отпуске ложиться в одно и то же время и дать организму просыпаться самостоятельно. Это и есть ваши идеальные часы.

Анна Кулецкая