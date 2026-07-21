Таиланд выдал России обвиняемого по делу «черных риелторов» экс-нотариуса Садретдинова

Таиланд экстрадировал в Россию бывшего нотариуса Фаиля Садретдинова, находившегося в международном розыске. На родине его обвиняют в создании группы «черных риелторов». Фигуранта отправили в столичное СИЗО. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаиль Садретдинов, 2007 год

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ Фаиль Садретдинов, 2007 год

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ

Согласно фабуле дела, Садретдинов вместе с юристом Рафаэлем Хамидуллиным создали группировку для хищения квартир. За счет связей в правоохранительных органах аферисты переоформляли на себя квартиры умерших москвичей. Затем недвижимость продавали для оказания в них услуг «отелей на час».

Всего группе из восьми фигурантов инкриминировали 17 эпизодов мошенничества на сумму 250 млн руб. В 2022 году суд назначил семерым подсудимым сроки до девяти лет колонии. В их числе был Тимур Садретдинов — сын сбежавшего за границу экс-нотариуса. Садретдинов-старший не признает вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Группировку юристов признало правосудие».

Никита Черненко