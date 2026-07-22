Дни рождения
Сегодня исполняется 80 лет худруку Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», Герою Труда РФ, народному артисту РФ Борису Эйфману.
Борис Эйфман
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Его поздравляет прима-балерина Большого театра России, ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка РФ Светлана Захарова:
— Дорогой Борис Яковлевич! Для всего мира Вы — реформатор, создатель неповторимого пластического языка, разрушающего все возможные жанровые рамки. Вы доказали: пластическое искусство может говорить о самом главном сильнее и глубже, чем любые слова. Но есть еще одно Ваше детище, которое для меня стоит в одном ряду с Вашими великими спектаклями,— это Ваша Школа. Вы создали ее как особую кузницу особых артистов — тех, кто способен не просто исполнять движения, а жить в Вашей хореографии, дышать ею. Эта хореография подвластна далеко не каждому, и то, что сегодня Школа выпускает танцовщиков, готовых к такому уровню ответственности,— это Ваша отдельная огромная заслуга. Я желаю Вам оставаться таким же неутомимым творцом. Пусть все Ваши мечты обретают идеальную сценическую форму и превращаются в новые невероятные спектакли. Пусть Ваше искусство всегда будет тем долгожданным светом, ради которого зрители приходят в театр. Будьте здоровы и счастливы, дорогой Маэстро! С юбилеем!
Сегодня исполняется 75 лет певцу, народному артисту России Олегу Газманову
Олег Газманов
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Его поздравляет народный артист России Николай Басков:
— Олег, ты знаешь главный секрет вечной молодости, невероятной энергии и неиссякаемого вдохновения — это безусловная любовь. Береги свою нежную Музу, красавицу Марину, будь абсолютно счастлив всегда! Спасибо за многолетнюю дружбу, за прекрасные песни, за огромный вклад в искусство! Долгих лет, крепкого здоровья, благополучия и радости! С юбилеем, Олег Газманов!
Сегодня исполняется 60 лет актеру, режиссеру Ивану Охлобыстину
Иван Охлобыстин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Его поздравляет режиссер и продюсер Федор Бондарчук:
— Дорогой Иван Иванович! Кажется, только вчера мы с тобой на крыше общаги ВГИКа давали друг другу клятву, что снимемся вдвоем в трех фильмах во что бы то ни стало. И ведь все сбылось: в «Даун Хаусе», «Восьми с половиной долларах» и «Арбитре» работали вместе, и это было неповторимое время и чудесный опыт! Не буду считать, сколько лет прошло с той клятвы, а просто поздравлю тебя с юбилеем! И пожелаю нам обоим — и безо всяких обещаний — поработать на общих проектах еще. И не раз и не два. С днем рождения, Ванечка!