Зарубежные СМИ: Почему США ввели новые тарифы на товары из Канады?

США ввели новые торговые пошлины против Канады. Речь о 50-процентных тарифах на некоторые товары на общую сумму в $20 млрд. Ранее Дональд Трамп обвинил Оттаву в отказе от уборки мусора в лесах, что, по его мнению, приводит к пожарам и загрязнению воздуха в Америке. Позднее президент пригрозил стране увеличением тарифов. Канадская торговая палата назвала пошлины «досадной эскалацией» и призвала страны провести переговоры в течение месяца, пока новые тарифы не вступили в силу. Зарубежные СМИ допускают новый виток конфликта Оттавы и Вашингтона. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

С новыми пошлинами против Канады CNN предрекает новую торговую войну США, причем с одним из их главных экономических партнеров. Объявляя о 50-процентных тарифах, президент сослался на статью закона, который приняли в 1930 году. Документ позволяет главе Белого дома облагать другое государство новыми пошлинами, если оно дискриминирует американские товары. Впрочем, закон никогда не применялся таким образом, как сейчас, говорят эксперты телеканала. И если суды подтвердят правомерность использования документа, то у Трампа появится новый инструмент в будущих торговых переговорах.

Bloomberg отмечает, что под новые пошлины не попали основные импортные товары из Канады. Тарифами обложили молоко, пиво, хоккейное снаряжение и фанеру. Но никак не энергоносители, удобрения или важные для промышленности минералы, пишет агентство. Однако новые меры грозят еще больше обострить отношения Трампа с премьер-министром Канады Марком Карни, который еще совсем недавно посетил Нью-Йорк и наблюдал вместе с американским президентом за финалом чемпионата мира по футболу.

Меры США частично связаны с торговой политикой некоторых канадских провинций, напоминает Bloomberg. Ранее они убрали с полок американский алкоголь в ответ на прошлогодние пошлины Трампа.

Впрочем, главной причиной новых тарифов The New York Times считает торговое соглашение, которое США, Канада и Мексика подписали в 2018 году. Вашингтон не раз призывал партнеров пересмотреть условия сделки. Однако пока стороны так и не начали официальные переговоры, в том числе из-за растущей напряженности между странами, отмечает газета.

В прошлом году Трамп вызвал недовольство граждан Канады, когда заявил о намерении аннексировать страну и принять ее в состав Америки как 51-й штат. А осенью одна из канадских провинций разместила билборды с цитатой бывшего президента США Рональда Рейгана, критикующего пошлины. В ответ Трамп пообещал вовсе прекратить торговые переговоры с Оттавой.

Последние угрозы пошлинами Белый дом озвучил после того, как дым от лесных пожаров в Канаде окутал северо-восточные районы США. Дональд Трамп тогда обвинил Канаду в неэффективном управлении лесным сектором. Тем временем в самой Канаде местные власти обвиняют в этом же американскую сторону, пишет The Guardian. Спецслужбы провинции Британская Колумбия заявили, что 22 пожара бушует в штатах Орегон и Вашингтон. Оттуда дым поднимается в сторону границы и перемещается все дальше на север.