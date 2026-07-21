Месси заявил партнерам о завершении карьеры в сборной Аргентины

После поражения в финале чемпионата мира капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил партнерам, что провел свой последний матч за национальную команду. Об этом в социальной сети X написал журналист Эрнан Кастильо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

19 июля на стадионе MetLife испанцы победили аргентинцев в дополнительное время со счетом 1:0. По информации источника, после матча Месси произнес в раздевалке «эмоциональную речь» и заявил, что больше не будет выступать за сборную.

На завершившемся турнире 39-летний Лионель Месси забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В гонке бомбардиров он занял второе место, уступив французу Килиану Мбаппе. Вместе со сборной Аргентины футболист выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024).

Арнольд Кабанов