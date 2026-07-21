«Футбол все-таки про красивые голы»

В символическую сборную чемпионата мира по футболу не попал Криштиану Роналду. По версии аналитического портала Opta Sports наиболее результативными игроками по итогам мундиаля стали Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Slocum / AP Фото: Matt Slocum / AP

Можно сколько угодно говорить об игроках Испании, которые выиграли турнир и забрали все индивидуальные награды, но главной звездой чемпионата все равно остался Месси. Именно его игру обсуждали больше всего, им восхищались, его критиковали, а также скрупулезно считали статистику футболиста.

Конечно же, отмечен антирекорд аргентинца, который вышел в финале в стартовом составе и не создал ни одного голевого момента для своих партнеров. Это произошло впервые в истории. Но восемь голов, которые он забил, плюс к этому четыре передачи — результат феноменальный. В гонке бомбардиров он уступил только Килиану Мбаппе, который забил 10 мячей.

Правда, его дубль в матче за третье место с Англией, где команды играли без защиты, сложно назвать мегадостижением. Так что как бы ни критиковали Месси, 39-летний футболист был если не лучшим, то точно одним из них. Сейчас все ждут, что аргентинец объявит о завершении карьеры в сборной, но что бы он ни сказал, лучше не спешить с выводами, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«Я допускаю, что Месси сыграет и через четыре года на следующем чемпионате мира. Почему бы нет? Будет играть, может быть, не 90, не 120 минут, а станет выходить на замену. Мастерство Месси к этому времени не пропадет».

Да что там говорить о Месси, непонятно даже, закончит ли со сборной Португалии 41-летний Криштиану Роналду.

В активе этого звездного нападающего сейчас 977 голов за карьеру. До заветной тысячи остались 23 взятия ворот. Но суперкомпьютер Роналду в число лучших на мундиале не включил. А Месси — в списке. Из игроков нападения в компании аргентинца идут Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанн, который коснулся мяча всего 120 раз за турнир и забил при этом семь голов. Но несмотря на критику после финала, даже люди, которые являются персональными поклонниками Роналду, отдают должное Лионелю. Как, например, защитник «Зенита» Игорь Дивеев:

«Я, понятно, болельщик Роналду, и я болел за испанцев, но именно со стороны Аргентины. Конечно, Месси — для них легенда-легенда, человек, который просто показал, что такое футбол».

Любопытно, что лучшим вратарем компьютер выбрал не испанца Унаи Симона, а швейцарца Грегора Кобеля. По статистике, именно он был самым удачливым по предотвращенным голам. Хотя испанцев в символической сборной немало: три защитника — Педро Порро, Пау Кубарси и Марк Кукурелья, один полузащитник Родри (тот самый, который стал лучшим и по версии FIFA) и ни одного нападающего. А футбол все-таки больше про красивые голы, а не идеальную защиту. Поэтому эмоциональный спич комментатора Олега Прожкова, наверняка, разделят многие болельщики:

«Я не приму сердцем эту Испанию со всей ее организацией, правильностью. Мне ближе и дороже, конечно, Месси, а не вот эта идеально вышколенная, проработанная команда, которая деактивирует, не дает играть другим».

Защитных схем на чемпионате мира 2026 года было слишком много.

Команды, которые раньше не попадали на мундиаль, старались больше разрушать, чем создавать. Но доход в $15 млрд вряд ли наведет чиновников FIFA на мысль о сокращении числа команд через четыре года. Главное, чтобы проект с расширением до 64 участников так и остался на бумаге.

Владимир Осипов