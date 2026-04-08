Доля золота в резервах ЦБ РФ в марте снизилась на рекордные 2,9 процентного пункта

Самое резкое снижение доли золота в международных резервах РФ за последние 13 лет было зафиксировано в марте, сообщает «РИА Новости». Согласно данным Центробанка, показатель упал с 47,5% до 44,6%, что стало наиболее заметной динамикой с лета 2013 года.

Общий объем золотовалютных резервов России на 1 апреля составил $749 млрд, сократившись за месяц на 7%. При этом стоимость золотых активов в портфеле ЦБ снизилась сразу на $50 млрд — до $334 млрд. Исторический максимум доли золота в резервах (56,9%) был зафиксирован в 1993 году, а минимум (2,1%) — в 2007-м.

Центробанк Китая в марте продолжил наращивать запасы золота, увеличив их до 74,38 млн тройских унций. Благодаря этой закупке Китай вытеснил Россию с пятого места в мировом рейтинге. Первые четыре места занимают США, Германия, Италия и Франция.

Эрнест Филипповский