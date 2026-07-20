При атаках ВСУ за сутки пострадали 14 белгородцев, включая двоих детей
За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз. Ударам подверглись 13 округов. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей — они находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней степени тяжести. Информация об этом появилась в Telegram-канале врио губернатора Александра Шуваева.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Со стороны ВСУ зафиксировано четыре обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также восемь атак с применением взрывных устройств, сбрасываемых с БПЛА. В общей сложности силы ПВО ликвидировали 170 дронов.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородском округе — восемь человек:
- Накануне сообщалось, что в поселке Разумное при детонации БПЛА пострадали пять человек, из них трое несовершеннолетних. По итогам медицинского осмотра диагноз не подтвердился только у трехлетнего ребенка, остальные двое детей госпитализированы. Еще два человека получают помощь амбулаторно;
- в селе Солохи от удара дрона по легковому автомобилю получила ранения мирная жительница. Ее направили на амбулаторное лечение;
- в поселке Майском в результате атак БПЛА на коммерческие объекты пострадали два человека. Один из них останется в городской больнице № 2 Белгорода, второй продолжит лечение дома;
- в селе Беломестное вследствие атаки на коммерческое строение получил акубаротравму мирный житель. Он будет лечиться амбулаторно.
Также накануне в реанимации скончался мирный житель, раненый 18 июля при обстреле пассажирского автобуса в поселке Дубовое.
Еще шесть человек пострадали в пяти муниципалитетах: Белгороде, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах. Региональный оперативный штаб представил информацию о состоянии раненых:
- В Белгороде вследствие детонации БПЛА на территории коммерческого объекта пострадала мирная жительница. Ее оставили в стационаре городской больницы №2;
- в селе Грузское Борисовского округа при взрыве беспилотника на предприятии пострадал человек. Он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода;
- в селе Санково Грайворонского округа от удара БПЛА по гаражу на территории дома ранен человек. Пострадавший находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода;
- в Ивнянском округе в селе Федчевка в результате атаки БПЛА на объект торговли пострадали двое: мужчина и женщина. Оба продолжают лечение амбулаторно;
- в городе Шебекино Шебекинского округа в результате детонации дрона пострадала женщина. Помощь оказана, продолжает лечение амбулаторно.
Сутками ранее в Белгородской области при атаках БПЛА два человека погибли, еще девять пострадали.