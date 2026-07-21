«Логика молока» вышла в лидеры молочной переработки

Впервые за три года в секторе производства молочной продукции сменился лидер — на первое место вышла «Логика молока», следует из рейтинга «Союзмолока», «Милкньюс» и Streda Consulting на основе данных за 2025 год. Ранее его возглавляла PepsiCo. Это обусловлено опережающим ростом выручки. «Логика молока» за год увеличила ее на 17,9%, до 167,1 млрд руб., за счет покупки в конце 2025 года производителя мороженого «Полярис» у ГК «Новосибхолод». Выручка подконтрольного PepsiCo «Вимм-Билль-Данна» (ВБД) прибавила 6,7%, до 162,1 млрд руб.

«Логика молока» объединяет бывшие активы Danone в России. В 2023 году они перешли под управление Росимущества, а в 2024 году сменили собственника — контроль над бизнесом получил Руслан Алисултанов. В портфеле компании бренды «Простоквашино», «Растишка», «Актибио», «Даниссимо», «Тема» и «Биобаланс». Именно в 2023 году ВБД обогнал «Логику молока» в рейтинге «Союзмолока». На третье место среди переработчиков вернулась «Комос групп» («Село Зеленое», «Молочная речка», Кезский сырзавод), опередив Hochland Russland.

В «Логике молока» говорят, что намерены инвестировать 120 млрд руб. до 2030 года в развитие и расширение производственных мощностей действующих предприятий. Там планируют сосредоточиться на разработке перспективных линеек и выходе в новые категории. В PepsiCo “Ъ” не ответили. Заместитель гендиректора ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки», «Алексеевское»; пятое место в рейтинге «Союзмолока») по стратегическому управлению Игорь Лилеев говорит, что его компания тоже планирует нарастить производство, в том числе за счет инвестиций в развитие производственных мощностей и вывод на рынок новых продуктов.

Подробнее — в материале «В этом есть своя „Логика“».