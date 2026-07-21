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Число смертей от Эболы в ДР Конго превысило 930 человек

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 930 человек, сообщило Министерство здравоохранения республики. Всего с начала эпидемии зафиксировано 2344 случая заражения. За предыдущие сутки скончались 37 пациентов — это один из самых высоких суточных показателей с начала вспышки вируса.

Вспышка, объявленная на востоке страны 15 мая, уже признана самой стремительно распространяющейся в истории наблюдений за этим заболеванием. Быстрое распространение инфекции говорит о том, что реальное число жертв может быть значительно выше официальных данных.

Эпидемия вызвана штаммом Бундибуджио, против которого пока не существует ни одобренных вакцин, ни специфических методов лечения.

Екатерина Наумова

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