Число смертей от Эболы в ДР Конго превысило 930 человек

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 930 человек, сообщило Министерство здравоохранения республики. Всего с начала эпидемии зафиксировано 2344 случая заражения. За предыдущие сутки скончались 37 пациентов — это один из самых высоких суточных показателей с начала вспышки вируса.

Вспышка, объявленная на востоке страны 15 мая, уже признана самой стремительно распространяющейся в истории наблюдений за этим заболеванием. Быстрое распространение инфекции говорит о том, что реальное число жертв может быть значительно выше официальных данных.

Эпидемия вызвана штаммом Бундибуджио, против которого пока не существует ни одобренных вакцин, ни специфических методов лечения.

Екатерина Наумова