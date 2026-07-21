Курганцам советуют временно не купаться на Тоболе и Голубых озерах

Администрация Кургана рекомендует жителям временно воздержаться от купания на реке Тобол в районе бульвара Солнечного и пляжа «Бабьи пески», а также на Голубых озерах. Причиной стало ухудшение качества воды после установившейся жары, сообщают в пресс-службе мэрии.

Изменение качества воды не представляет серьезной опасности для человека, подчеркивают в администрации города. Однако лучше не плавать до нового отбора проб. Мэрия проинформирует жителей, когда можно будет возобновить купание.

Виталина Ярховска