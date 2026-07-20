Один человек погиб и девять ранены за сутки при атаках ВСУ в Курской области

За прошлые сутки — с 9:00 воскресенья до 9:00 понедельника, 20 июля, — в Курской области сбили 145 беспилотников, 33 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 24 раза с дронов были сброшены взрывные устройства. Погиб один мирный житель — 20-летний житель города Мурманска. Ранены еще девять человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Молодой человек погиб в деревне Малогнеушево Рыльского района при атаке на магазин, возле которого он отдыхал с компанией знакомых. В результате удара пострадали еще семь человек:

«У двух 17-летних, 18-летнего, 21-летнего парней, 18-летней, 25-летней девушек и 38-летней женщины множественные осколочные ранения. Всем оказана первая медицинская помощь»,— уточнил глава региона.

Также ранены 39-летний мужчина в селе Заолешенка Суджанского района и 19-летняя девушка в Рыльске.

Накануне, 19 июля, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в эти выходные беспилотники ВСУ ударили по четырем многоквартирным домам в Курске. Известно об одной пострадавшей — женщина получила акубаротравму. Кроме того, в городе Льгов ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадали водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из раненых — 40-летний гражданин Республики Беларусь.

Денис Данилов