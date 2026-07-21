В Липецке ликвидировали открытое горение в производственной зоне

Открытое горение производственных объектов на улице Передельческой в Липецке ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начинается демонтаж пострадавших конструкций. По его завершении к осмотру приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причину возникновения пожара.

По словам мэра Липецка Михаила Щербакова, результаты исследований воздуха на территории жилой застройки не превышают допустимых значений.

К 5:39 огонь охватил примерно 2,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. В районе, обозначенном губернатором, расположены производственные мощности Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), контролируемого Владимиром Лисиным.

Минувшей ночью в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность: с 00:30 до 00:48 и с 03:19 до 03:43.

17 июля в Липецке БПЛА упал на многоквартирный жилой дом. Взрыва не последовало, никто не пострадал. Жителей дома временно эвакуировали.

Кабира Гасанова