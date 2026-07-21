В Липецке после атаки вспыхнул пожар в производственной зоне

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. Об этом 21 июля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По состоянию на 5:40 площадь пожара составляла около 2,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах возникновения пожара уточняется»,— заявил господин Артамонов.

По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

Минувшей ночью в Липецкой области дважды объявлялась ракетная опасность. В первый раз сигнал поступил в 0:28, отбой был объявлен в 0:40. Во второй раз тревога сработала в 3:17. Отмена ракетной опасности последовала примерно 22 минуты спустя. Жители областного центра сообщали в социальных сетях о звуках взрывов.

В указанном губернатором районе располагаются объекты «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимира Лисина.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 17 июля в Липецке беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом. Детонации не произошло, пострадавших в результате инцидента не было. Жителей дома временно эвакуировали.

Денис Данилов