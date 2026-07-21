Российский посол сообщил о планах Индонезии построить космодром
Власти Индонезии заинтересованы в строительстве космодрома, переговоры об этом ведутся с Москвой. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Посол России в Индонезии Сергей Толченов
Фото: МИД РФ
«Президент Индонезии ... подписал указ о том, чтобы построить космодром или, по-иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой. На основе этого ГК "Роскосмос" ведет переговоры», — сообщил господин Толченов. Он добавил, что «по атомной тематике шага пока не сделано».
Дипломат также сообщил, что Россия и Индонезия готовы начать переговоры о создании флота плавучих атомных электростанций (ПАЭС). По словам посла, атомное направление остается «очень перспективным» как в энергетической, так и в неэнергетической составляющей.
В Индонезии уже давно существуют планы по созданию наземных объектов для запуска космических аппаратов на острове Биак, расположенном в северо-восточной провинции Папуа. Ранее в 2024 году сообщалось, что Индонезия будет сотрудничать с Россией для реализации этих планов по строительству первого космодрома в Юго-Восточной Азии. Обсуждение подобных проектов также велось с Малайзией.
Госкорпорация «Роскосмос» с ноября 2024 года активно предлагает дружественным странам проекты совместного строительства космодромов. В августе 2025 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов (упоминается в источнике как гендиректор в 2025 году) подтвердил продолжение переговоров о строительстве двух космодромов с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона, хотя на тот момент окончательных договоренностей не было достигнуто.