Россия и Индонезия готовы начать переговоры по плавучим АЭС

Россия и Индонезия готовы начать переговоры о создании флота плавучих атомных электростанций (ПАЭС), сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. По словам дипломата, атомное направление остается «очень перспективным» как в энергетической, так и в неэнергетической составляющей.

«Поэтому мы, если говорить по-английски, находимся в положении "stand by" или "на низком старте", если по-русски. Готовимся к началу переговоров, но пока ждем финального решения президента страны»,— сказал господин Толченов в разговоре с ТАСС.

Посол отметил, что, несмотря на отсутствие итоговых договоренностей, Джакарта подтвердила приоритетность плавучих атомных электростанций на этом этапе. «Даже в случае достижения такой договоренности по подписанию документов, ее проще построить, меньше времени будет затрачено, и проще доставить и подключить где-то к береговой инфраструктуре»,— добавил он.