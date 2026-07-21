Россия и Индонезия готовы начать переговоры по плавучим АЭС
Россия и Индонезия готовы начать переговоры о создании флота плавучих атомных электростанций (ПАЭС), сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов. По словам дипломата, атомное направление остается «очень перспективным» как в энергетической, так и в неэнергетической составляющей.
«Поэтому мы, если говорить по-английски, находимся в положении "stand by" или "на низком старте", если по-русски. Готовимся к началу переговоров, но пока ждем финального решения президента страны»,— сказал господин Толченов в разговоре с ТАСС.
Посол отметил, что, несмотря на отсутствие итоговых договоренностей, Джакарта подтвердила приоритетность плавучих атомных электростанций на этом этапе. «Даже в случае достижения такой договоренности по подписанию документов, ее проще построить, меньше времени будет затрачено, и проще доставить и подключить где-то к береговой инфраструктуре»,— добавил он.
Россия считается первопроходцем в области производства плавучих атомных электростанций (ПАЭС), и президент Владимир Путин ранее заявлял о скором серийном производстве таких станций. Корпорация «Росатом» анонсировала поставки плавучих энергоблоков за границу, первые из которых планируются к 2030 году. «Росатом» уже предлагал Индии сотрудничество в строительстве малых плавучих АЭС, а также рассматривал возможность строительства с Турцией. Также «Газпром» обсуждал с «Росатомом» возможность строительства четырех плавучих АЭС для энергоснабжения месторождений на Ямале, а общий потенциальный спрос на ПАЭС для промышленных проектов вдоль Севморпути оценивается минимум в 15 энергоблоков.
Индонезия рассматривает Россию как «стратегического партнера с особым статусом», имеющего 75-летнюю историю дипломатических отношений. Экономики двух стран взаимодополняемы: Индонезия экспортирует тропические продукты, а Россия поставляет энергоресурсы, пшеницу и удобрения. В апреле 2026 года Правительство Индонезии одобрило законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индонезией, целью которого является обнуление пошлин по широкому кругу товаров. Это соглашение рассматривается как стимул для диверсификации торговли России в Юго-Восточной Азии, особенно в контексте растущего интереса Индонезии к российским технологиям.