Сбор премий по ДСАГО вырос на 14%

По итогам первого полугодия 2026 года число полисов добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) показало рост на 6% относительно аналогичного периода 2025 года и превысило 1 млн, а объем премий увеличился на 14%, до 2,4 млрд руб., следует из данных Национальной страховой информационной системы. Это максимальные показатели первого полугодия за последние три года.

ДОСАГО начинает работать, если лимит возмещения ОСАГО не покрывает сумму ущерба, рассчитанную по единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, утвержденной ЦБ. Страховщик выплачивает клиенту разницу между итоговой стоимостью ремонта и лимитом по ОСАГО (400 тыс. руб.). Лимиты по ДСАГО могут достигать нескольких миллионов рублей.

Рост показателей по сегменту связан с удорожанием ремонта и нехваткой лимитов по обязательному страхованию. «Автовладельцы все лучше осознают риск того, что фактический ущерб превысит лимит выплаты по обязательному полису и разницу придется компенсировать потерпевшему самостоятельно»,— поясняют в компании «Т-Страхование». В первом полугодии 2026 года средние затраты на ремонт автомобилей «выросли примерно на 11%, цены на запчасти — на 9–10%», оценивает директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов. Причем в случае сложной электроники расходы выросли на 25%, отмечает эксперт.

Кроме того, на объем собранных премий повлиял и рост тарифов. По разным сегментам потребителей изменения могут отличаться, так как убыточность сегментов легковых и грузовых автомобилей разная. Однако, по оценке заместителя директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павла Яковлева, минимальное увеличение составило 12%.

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