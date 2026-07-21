Бизнес стал активнее подавать иски в первой половине 2026 года

По данным сервиса «Контур.Фокус», общее количество арбитражных споров за первую половину 2026 года выросло на 7,57% год к году, достигнув 761,89 тыс. и практически отыграв прошлогоднее падение. При подсчетах учитывались арбитражные дела, возбужденные в этот период в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Снижение числа арбитражных споров в 2025 году было вызвано повышением осенью 2024 года госпошлин за обращение в суд, напоминает партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков. Так, минимальная сумма для подачи имущественного иска в арбитражный суд возросла до 10 тыс. руб. с прежних 3 тыс. руб., а максимальный порог — до 10 млн руб. с прежних 200 тыс. руб. Первая реакция бизнеса была бурной: в первой половине 2025 года число новых арбитражных дел снизилось до 708,29 тыс., это на 8,6% меньше количества споров в январе—июне 2024 года (774,8 тыс.). «В 2025 году многие компании пересматривали целесообразность подачи иска, укрупняли требования, активнее использовали претензионную работу, откладывали спор до момента, когда сумма требований оправдает судебные расходы»,— рассказывает руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова.

Но эффект оказался временным, констатирует господин Катков: «К 2026 году компании пересчитали свои бюджеты и поняли, что в ряде случаев суд остается единственным эффективным способом защиты».

Подробнее — в материале «Берут на арбитраж».