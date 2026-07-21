В Канаде обвинили США в загрязнении воздуха из-за пожаров в Вашингтоне и Орегоне
В канадской провинции Британская Колумбия выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в своей стране, пишет The Guardian.
В службе по борьбе с лесными пожарами в провинции Британская Колумбия заявили, что дым от американских пожаров пересекает границу и перемещается на север: «Большая часть этого дыма распространяется от пожаров к югу от канадско-американской границы в штатах Вашингтон и Орегон».
По данным Северо-Западного межведомственного координационного центра США, в Орегоне и Вашингтоне зафиксированы 22 крупных очага возгорания. В Британской Колумбии действуют предупреждения о загрязнении воздуха в приграничных Кутеней-Лейк и Крэнбрук.
17 июля Дональд Трамп обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами». По его словам, это обходится бюджету США в миллиарды долларов. Он предложил добавить эти расходы к уже введенным тарифам США на канадские товары.
Заявления Дональда Трампа относительно качества воздуха и проблемы лесных пожаров соотносятся с его общей критической позицией в отношении Канады и её политики. Ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял Канаду в недостаточных расходах на оборону, утверждая, что без поддержки США Канада была бы «нежизнеспособной страной». В прошлом он также предлагал сделать Канаду 51-м штатом США, обещая налоговые послабления и другие преимущества.
Торговые разногласия между США и Канадой также были существенными. Администрация Дональда Трампа вводила пошлины на канадские товары, что приводило к ответным угрозам со стороны Канады о прекращении поставок энергоносителей в США и введении собственных пошлин. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что США начали торговую войну против Канады, а Марк Карни сообщал о планах пересмотреть экономическую стратегию страны и наращивать независимость от американского рынка. Эта напряженность проявлялась и в угрозах со стороны Дональда Трампа блокировать открытие нового автомобильного моста, полностью финансируемого Канадой, если США не получат «полную компенсацию за все».