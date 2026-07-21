Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Филиппин. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Дипломат примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Визит господина Лаврова в Манилу продлится с 21 по 23 июля. Он будет участвовать в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. Российская делегация даст оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обсудит с коллегами риски его милитаризации.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что страна прорабатывает возможную встречу господина Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на Филиппинах. Сам господин Рубио также заявлял о готовности встретиться с главой российского МИДа. Американский политик будет в Маниле до 23 июля.