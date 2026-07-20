Рубио готов встретиться с Лавровым на Филиппинах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.
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«Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними»,— сказал господин Рубио журналистам (цитата по Fox).
По информации Госдепартамента, господин Рубио будет находиться в Маниле 19-23 июля. Визит господина Лаврова продлится с 21 по 23 июля. Как сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, господин Лавров намерен провести двусторонние встречи не только по линии АСЕАН в эти дни.
Возможность встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова на Филиппинах следует за другими их контактами. Ранее они проводили телефонный разговор, в ходе которого Рубио призвал завершить боевые действия на Украине, а Лавров и Рубио обсуждали важность создания условий для переговоров, направленных на долгосрочный мир. Также Марко Рубио участвовал в переговорах между делегациями США и РФ в Эр-Рияде, где обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и восстановления работы дипмиссий. На данный момент Кремль заявляет, что отношения России и США находятся в состоянии "завалов", но диалог продолжается, хотя быстрых результатов не ожидается.
Позднее, в сентябре, Марко Рубио, в то время будучи госсекретарем США, глава МИД Южной Кореи Чо Хен и глава МИД Японии Такеши Ивая провели переговоры на полях Генассамблеи ООН, подтвердив приверженность денуклеаризации КНДР. Это подчеркивает роль Рубио в международных дипломатических усилиях. В отношениях с Канадой, в феврале 2025 года, Рубио встречался с главой МИД Канады Мелани Жоли по вопросам торговых тарифов, где Жоли выразила надежду, что дипломатия может сработать. Эти события показывают регулярное участие Рубио в международных переговорах по различным вопросам.