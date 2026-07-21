За ночь над Россией сбили 209 беспилотников

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 209 БПЛА ВСУ над регионами страны и морскими акваториями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, дроны перехватили в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях, над Воронежской, Калужской, Ростовской и Рязанской областями. Также — над Московским регионом, Ставропольем и Кубанью, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.

В предыдущую ночь силы ПВО отражали массированную атаку дронов, были сбиты 385 БПЛА, из них 85 — на подлете к Москве. В столичном регионе были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали 10 человек.

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