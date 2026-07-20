Атака БПЛА на Подмосковье: 10 пострадавших, один в тяжелом состоянии. Главное

Утром беспилотники атаковали городские округа Домодедово, Подольск и Одинцово. Пострадали 10 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата». В Подольске сообщили о падении обломков БПЛА на территории предприятий и в жилых зонах. В Wildberries временно эвакуировали сотрудников склада в Коледино под Подольском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мирный / РИА Новости Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Домодедово Домодедовская больница в Telegram в 5:40 мск сообщила о госпитализации шестерых человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Трое пострадавших — иностранцы. В больнице уточнили, что один из госпитализированных — мужчина 1974 года рождения — находится в тяжелом состоянии.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что, по данным на 09:00 мск, после атаки в индустриальном парке «Южные врата» начался пожар. Поврежден фасад многоэтажного дома на улице Курыжова. Мэр подтвердила госпитализацию шестерых пострадавших, уточнив, что врачи «борются за жизнь» одного из них. Она также сообщила о двух пострадавших: «Один — при возгорании частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 9:44 мск сообщил, что всего в регионе при атаках БПЛА пострадали 10 человек, в том числе семеро — в Домодедово. Мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Господин Воробьев уточнил, что пострадавшие иностранцы — граждане Китая.

Андрей Воробьев также рассказал о характере травм пострадавших в Домодедово: «Мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями».

Одинцово Об атаках на Одинцовский округ первым сообщил губернатор. В 7:19 мск он заявил, что в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет.

В 8:59 мск глава Одинцово Андрей Иванов уточнил, что удар пришелся по городу Кубинка в Одинцовском округе.

Позже господин Воробьев сообщил, что в Одинцово «11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация ей не потребовалась».

Подольск Помимо Домодедово и Одинцово, в сообщении Андрея Воробьева рассказывается о последствиях атаки на Подольский городской округ. По данным губернатора, горят несколько объектов гражданской инфраструктуры и дом в деревне Малое Толбино.

В пресс-службе RWB заявили, что логистический комплекс Wildberries в деревне Коледино в Подольском городском округе из-за атаки БПЛА эвакуировали. Сейчас работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме, сообщили в RWB.

Позднее господин Воробьев сообщил, что в Подольске пострадали две женщины: 66-летней пациентке с ссадинами на лице и гематомой оказали помощь на месте, женщина 38 лет от госпитализации отказалась.

Москва и отчет Минобороны С 20:30 мск до 5:00 мск в направлении московского региона летело более 400 украинских беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть из них сбили на «дальних подступах», 85 дронов сбили на подлете к Москве.

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводились ограничения. В 4:44 мск их сняли в Домодедово, а Внуково и Жуковский до сих пор принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

По данным Минобороны, с вечера 19 июля средства ПВО сбили 385 дронов над российскими регионами. Средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, а также в Подмосковье, на Кубани и в Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей.

Эрдни Кагалтынов