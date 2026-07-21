Небольшой подъем воды ожидается в Свердловской области на неделе

На отдельных участках в Свердловской области в ближайшие дни ожидается незначительный подъем уровня воды, сообщили в региональном МЧС. За сутки от паводковых вод полностью освободились 45 жилых домов и 350 приусадебных участков в 10 населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В регионе действует 12 лодочных переправ для изолированных территорий — жителям спасатели доставляют продукты, воду в бутылках, лекарства, организовывают транспортное сообщение. Всего к ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 500 человек и 150 единиц техники.

«Продолжается обустройство насыпных дамб. За прошедшие сутки проведены работы по отсыпке гребня Верх-Нейвинского малого пруда, было завезено 28 куб. м грунта»,— добавили в МЧС.

Накануне Госавтоинспекция Свердловской области ввела временные ограничения движения на дорогах в Сысертском и Туринском районах из-за подтопления проезжей части.

Ирина Пичурина