На дорогах в Сысертском и Туринском районах ввели ограничения из-за подтопления

Госавтоинспекция Свердловской области ввела временные ограничения движения на дорогах в Сысертском и Туринском районах из-за подтопления проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Сысертском районе ограничен проезд на 55-м километре трассы «Арамиль — Андреевка» для всех видов транспорта в обоих направлениях. Объезд осуществляется по федеральной автодороге М-5 «Урал».

В Туринском районе ограничения введены сразу на двух участках. Движение приостановлено на подъезде к деревне Казакова от автодороги «Туринск — Урусово — Благовещенское — Кондрахино» на участке с 0-го по 1-й километр. Объездной маршрут для этого направления не предусмотрен.

Кроме того, временно ограничен проезд по дороге «Чекуново — Смычка» на участке с 0-го по 2-й километр. Объехать закрытый участок можно через поселок Смычка.

«В местах подтопления выставлены временные дорожные знаки, предупреждающие щиты и блокирующие устройства. Информация о возобновлении движения будет предоставлена дополнительно»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводками в Свердловской области постепенно стабилизируется. Повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территорий от паводковых вод, несмотря на сохраняющиеся высокие уровни воды в реках.

Полина Бабинцева