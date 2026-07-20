На дорогах в Сысертском и Туринском районах ввели ограничения из-за подтопления
Госавтоинспекция Свердловской области ввела временные ограничения движения на дорогах в Сысертском и Туринском районах из-за подтопления проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Сысертском районе ограничен проезд на 55-м километре трассы «Арамиль — Андреевка» для всех видов транспорта в обоих направлениях. Объезд осуществляется по федеральной автодороге М-5 «Урал».
В Туринском районе ограничения введены сразу на двух участках. Движение приостановлено на подъезде к деревне Казакова от автодороги «Туринск — Урусово — Благовещенское — Кондрахино» на участке с 0-го по 1-й километр. Объездной маршрут для этого направления не предусмотрен.
Кроме того, временно ограничен проезд по дороге «Чекуново — Смычка» на участке с 0-го по 2-й километр. Объехать закрытый участок можно через поселок Смычка.
«В местах подтопления выставлены временные дорожные знаки, предупреждающие щиты и блокирующие устройства. Информация о возобновлении движения будет предоставлена дополнительно»,— сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводками в Свердловской области постепенно стабилизируется. Повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территорий от паводковых вод, несмотря на сохраняющиеся высокие уровни воды в реках.