Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась на 5%

В июне 2026 года жителям Челябинской области выдали 32,6 тыс. кредитных карт. Это на 5,2% меньше, чем в мае, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 1,2 млн подобных банковских продуктов. За месяц показатель упал на 4,2%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт зафиксирована в Краснодарском (-9,9%) и Ставропольском (-9,5%) краях, Нижегородской области (-6,7%), а также в Алтайском крае (-6,3%) и Республике Татарстан (-6,2%).

Виталина Ярховска