Арабская коалиция пообещала жестко отвечать на угрозы хуситов

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией усилила защиту коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе, пообещав «жестко реагировать» на угрозы хуситов. Об этом сообщает представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

По словам господина аль-Малики, меры полностью соответствуют Конвенции ООН по морскому праву. Он также опроверг заявления хуситов о блокаде йеменских портов и аэропортов.

20 июля йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. 13 июля войска международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, ударили по аэропорту столицы Йемена Саны, которую контролируют хуситы. В ответ движение нанесло удар по гражданскому саудовскому аэропорту Абха.