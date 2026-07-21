Арабская коалиция пообещала жестко отвечать на угрозы хуситов
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией усилила защиту коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе, пообещав «жестко реагировать» на угрозы хуситов. Об этом сообщает представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.
По словам господина аль-Малики, меры полностью соответствуют Конвенции ООН по морскому праву. Он также опроверг заявления хуситов о блокаде йеменских портов и аэропортов.
20 июля йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. 13 июля войска международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, ударили по аэропорту столицы Йемена Саны, которую контролируют хуситы. В ответ движение нанесло удар по гражданскому саудовскому аэропорту Абха.
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, ранее начала военную операцию против хуситов в марте 2015 года, а затем в 2022 году для защиты нефтяных объектов. Эти операции включали авиаудары по контролируемым хуситами территориям, таким как столица Йемена Сана и портовый город Ходейда. Несмотря на эти действия, хуситы продолжали атаковать коммерческое судоходство в Красном море и угрожать Саудовской Аравии, что привело к нарушению мировых морских перевозок и росту цен на товары из-за изменения маршрутов. В ответ США и Великобритания также наносили удары по позициям хуситов, но эти усилия не привели к значительному снижению частоты атак.
Действия хуситов, которые они объясняют поддержкой палестинского движения «Хамас», ставят под угрозу стабильность торговых маршрутов, в частности, через Баб-эль-Мандебский пролив. Хуситы также получали поддержку от Ирана, который, по некоторым данным, снабжает их баллистическими ракетами, беспилотниками и разведданными. В свою очередь, правительство Йемена обвиняет хуситов в производстве химического оружия при содействии Ирана, что создает новую потенциальную угрозу для Ближнего Востока и мирового сообщества.