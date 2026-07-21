Пожар на складе Wildberries в Электростали продолжают тушить третьи сутки

Сотрудники МЧС продолжают разбирать и проливать тлеющие завалы на складе Wildberries в Электростали, сообщил глава города Филипп Ефанов.

Господин Ефанов в 22:10 мск написал в Telegram, что полностью потушить оставшиеся очаги открытого горения планируется сегодня. В «Максе» он указал, что потушить их планируется «до завтрашнего утра».

Беспилотники ударили по логистическим комплексам Wildberries в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске в ночь на 18 июля. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали. В Котовске погибли семь сотрудников, еще 24 ранены.

Глава Электростали днем 19 июля сообщал, что основной очаг пожара на складе локализован. «Ъ» писал, что ущерб Wildberries может достичь 35,8 млрд руб. Склад в Котовске, по словам главы компании Татьяны Ким, возобновит работу 23 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».