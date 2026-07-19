В Электростали локализовали основной очаг пожара на складе Wildberries

Основной очаг пожара локализовали на территории склада Wildberries в Электростали. Об этом заявил глава городского округа Филипп Ефанов в «Максе».

«На территории складского комплекса Wildberries силами МЧС основной очаг пожара локализован, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой», — отметил он.

По словам господина Ефанова, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Он также сообщил, что специалисты приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора в детсаду на ул. Западной, в который попали обломки беспилотника.

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что в больницах находятся 40 пострадавших в результате атаки БПЛА на склад в Электростали. Состояние семи пострадавших оценивают как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.