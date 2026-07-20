Месси заявил о «невыносимой боли» из-за поражения в финале ЧМ-2026
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что испытывает невыносимую боль из-за поражения в финале чемпионата мира. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку. Вчера сборная Испании обыграла аргентинцев со счетом 1:0.
«Потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраняю в памяти все хорошее. Матчи, ход которых мы перевернули, поддержка всей страны, которая позволила нам снова оказаться среди лучших»,— написал футболист в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Месси отметил, что пока трудно полноценно оценить то, чего достигла сборная, вышедшая в финал ЧМ дважды подряд. По крайней мере, подчеркнул Лионель Месси, стране удалось объединиться, разделяя огромную гордость от того, что мы аргентинцы. «Я также хочу поздравить Испанию с чемпионством»,— добавил футболист.
Лионелю Месси 39 лет. На прошедшем чемпионате он стал вторым по результативности бомбардиром и вошел в тройку лучших игроков турнира. Чемпионат мира 2026 года стал шестым для Месси. На прошлом ЧМ 2022 года Аргентина одержала победу.
К Чемпионату мира 2026 года Лионель Месси подошел, намереваясь сыграть свой шестой чемпионат мира, при этом заявлял, что окончательное решение об участии будет зависеть от его физического состояния. К 39 годам он успел побить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, забив 20 мячей. Клуб «Интер Майами» продлил контракт с Месси до 2028 года, подтверждая его значимость для футбольного мира на момент проведения ЧМ-2026.
За время карьеры Месси уже сталкивался с болезненными поражениями. В июне 2016 года он объявлял о завершении карьеры в сборной после проигрыша Аргентины Чили в финале Кубка Америки, но вернулся спустя несколько месяцев. В чемпионате мира 2014 года Аргентина с Месси в составе уступила Германии в финале, после чего футболист также выражал желание сосредоточиться на клубных трофеях. Несмотря на прошлые заявления, Лионель Месси оставался ключевой фигурой для сборной Аргентины, приводя ее к победам, включая Чемпионат мира 2022 года и Кубок Америки в 2021 и 2024 годах. Он также известен тем, что создает особую атмосферу в команде, делая каждого игрока лучше.