Месси заявил о «невыносимой боли» из-за поражения в финале ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что испытывает невыносимую боль из-за поражения в финале чемпионата мира. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку. Вчера сборная Испании обыграла аргентинцев со счетом 1:0.

«Потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраняю в памяти все хорошее. Матчи, ход которых мы перевернули, поддержка всей страны, которая позволила нам снова оказаться среди лучших»,— написал футболист в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Месси отметил, что пока трудно полноценно оценить то, чего достигла сборная, вышедшая в финал ЧМ дважды подряд. По крайней мере, подчеркнул Лионель Месси, стране удалось объединиться, разделяя огромную гордость от того, что мы аргентинцы. «Я также хочу поздравить Испанию с чемпионством»,— добавил футболист.

Лионелю Месси 39 лет. На прошедшем чемпионате он стал вторым по результативности бомбардиром и вошел в тройку лучших игроков турнира. Чемпионат мира 2026 года стал шестым для Месси. На прошлом ЧМ 2022 года Аргентина одержала победу.