Производство птицы на убой в июне сократилось на 5,8%

Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году, до 526,8 тыс. тонн. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Рынок уже отреагировал на тенденцию ростом цен: оптовая стоимость на тушки бройлера в июле выросла на 27% год к году.

В целом в январе—июне сельхозорганизации выпустили на убой 3,29 млн тонн птицы. Снижение составило 2,7% год к году. Практически весь объем формирует курятина. На индейку в 2025 году пришлось 6,2% ото всей произведенной в России птицы, следует из данных Agrifood Strategies. Доля других видов считается незначительной.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что производство птицы в России превышает потребности внутреннего рынка. Текущую динамику там связывают с сезонностью, а также со спросом и предложением внутри страны и за рубежом.

Подробности — в материале «Рентабельность курам на смех».