Аграриям предложили перейти на топливо с повышенным содержанием серы
Регуляторы задумались о возможности поставок топлива сниженного качества для аграриев. Минсельхоз изучает спрос на дизтопливо с содержанием серы, не соответствующим даже «Евро-2», и печного топлива, применяющегося для отопления. Предложение может заинтересовать владельцев старой техники, но не современных машин.
Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления АПК информацию об интересе сельхозпроизводителей к покупке дизтоплива с содержанием серы 0,3–0,9% и печного топлива. Обращение (есть у “Ъ”) директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Андрея Артикулова направлено 17 июля. В указанный диапазон укладывается дизтопливо стандарта «Евро-3», где содержание серы ограничено 0,35%, и «Евро-2» с предельной долей до 0,5%.
В топливе класса «Евро-5» содержание серы ограничено 0,01%. Печное топливо обычно применяют в паровых котлах и промышленных печах. В июле правительство разрешило до конца текущего года оборот бензина и дизтоплива по стандартам «Евро-3». По данным “Ъ”, власти рассматривали и возврат к стандартам «Евро-2».
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Предложение Минсельхоза о переходе аграриев на топливо с повышенным содержанием серы, включая стандарты ниже «Евро-2» и печное топливо, происходит на фоне недавних проблем с дефицитом и ростом цен на дизельное топливо, с которыми сталкивались сельскохозяйственные регионы. В августе-сентябре 2023 года аграрии Ставрополья, Башкирии и Удмуртии отмечали дефицит дизельного топлива и значительный рост его стоимости (до 35%-40% за месяц), что угрожало срывом уборочной и посевной кампаний. Например, в Новосибирской области фермеры жаловались на высокую стоимость и нехватку дизеля, а также на невозможность приобрести его оптом, что вынуждало их покупать топливо малыми объемами на АЗС, создавая риск сокращения посевных площадей.
В ответ на эти проблемы правительство 21 сентября 2023 года временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка и пресечения «серого» экспорта. Минэнерго и Минсельхоз признали сложности с обеспечением топливом федерального масштаба и обещали принимать меры для стабилизации цен и бесперебойных поставок. Отмечалось, что Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах, а российские нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом топлива. Власти Удмуртии, например, договорились с поставщиком о бронировании дизтоплива для сельхозпредприятий.
Таким образом, рассматриваемое предложение о топливе сниженного качества может быть одной из мер, направленных на обеспечение доступности горючего для аграриев, особенно тех, у кого старая техника, не требовательная к высокому качеству топлива. Это решение призвано снизить финансовую нагрузку на аграриев и обеспечить своевременное проведение сезонных работ, поскольку ранее отсутствие топлива и его высокая цена вымывали деньги аграриев и ставили под вопрос рентабельность сельскохозяйственного производства.